Фонд президентских грантов выделил средства на поддержу 22 тысяч проектов

Фонд президентских грантов выделил средства на поддержу 22 тыс. проектов, заявил генеральный директор фонда Илья Чукалин.

Об этом сообщает Life.ru.

«Некоммерческий сектор экономики нашей страны получил на самом деле беспрецедентный импульс развития. Потому что объём поддержки только по линии Фонда президентских грантов — сейчас это один из основных источников поддержки таких инициатив — в три раза больше, чем за предыдущие пять лет, то есть за 2012—2016 годы», — заявил он в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Чукалин также отметил, всего фонд рассмотрел 110 тыс. инициатив.

Ранее «Взгляд» сообщил, что в Музее Победы в Москве состоялось заседание экспертного совета по проведению грантовых конкурсов Президентского фонда культурных инициатив.