Фонд президентских грантов выделил средства на поддержу 22 тысяч проектов
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Об этом сообщает Life.ru.
«Некоммерческий сектор экономики нашей страны получил на самом деле беспрецедентный импульс развития. Потому что объём поддержки только по линии Фонда президентских грантов — сейчас это один из основных источников поддержки таких инициатив — в три раза больше, чем за предыдущие пять лет, то есть за 2012—2016 годы», — заявил он в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Чукалин также отметил, всего фонд рассмотрел 110 тыс. инициатив.
Ранее «Взгляд» сообщил, что в Музее Победы в Москве состоялось заседание экспертного совета по проведению грантовых конкурсов Президентского фонда культурных инициатив.