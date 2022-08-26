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В Севастополе ожидается жара до +32 °С

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В Севастополе в ближайшие три дня ожидается сильная жара.
В Севастополе ожидается жара до +32 °С
  • globallookpress.com
  • © Ministry of Culture Russia

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на городской Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По прогнозу, до 29 августа ожидаются ночные температуры +20...+22 °С, дневные — до +30...+32 °С.

Скорость ветра — 5—10 м/с.

Тем временем в Крыму предупредили о шквалистом ветре в пятницу, 26 августа, передаёт «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

Местами возможны сильные ливни, грозы, град, шквал до 20—25 м/с.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец заявил об улучшении экологической ситуации в Москве.

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