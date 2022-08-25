Эколог Фролов посоветовал не открывать окна во время гари от лесных пожаров

Сопредседатель Союза экологических организаций Москвы Андрей Фролов рассказал, как сохранить здоровье в то время, когда в воздухе стоит гарь от лесных пожаров.

«Гарь от лесных пожаров мелкодисперсная, поэтому марлевые маски тут бесполезны. Реально помочь себе только в квартире. Необходимо законопатить щели, увлажнить и ионизировать воздух», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».

По словам эколога, в такой ситуации не стоит открывать окна.

Как считает Фролов, также можно на время уехать в регионы с более благоприятной лесопожарной обстановкой.

Ранее заведующая центром общественного здоровья Химкинской областной больницы Ольга Чиркова в беседе с «Радио 1» рассказала, как облегчить своё состояние во время смога.