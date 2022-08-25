Эколог Фролов посоветовал не открывать окна во время гари от лесных пожаров
«Гарь от лесных пожаров мелкодисперсная, поэтому марлевые маски тут бесполезны. Реально помочь себе только в квартире. Необходимо законопатить щели, увлажнить и ионизировать воздух», — заявил он в беседе с телеканалом «Звезда».
По словам эколога, в такой ситуации не стоит открывать окна.
Как считает Фролов, также можно на время уехать в регионы с более благоприятной лесопожарной обстановкой.
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