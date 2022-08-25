Синоптик Шувалов спрогнозировал похолодание с 1 сентября в Московском регионе
«Завершение лета будет бурным. До выходных включительно — 30-градусная жара. 29-го и 30-го числа температура достигнет +27...+29 °С, чуть-чуть, но по-прежнему с малой вероятностью осадков», — рассказал Шувалов.
По его словам, уже 31 августа возможны грозы и шквальный ветер из-за надвигающегося холодного фронта с северо-запада.
1 и 2 сентября температура воздуха достигнет лишь +13...+18 °С, добавил синоптик.
«То есть мы нырнём из жаркого лета, потому что эта неделя самая жаркая за всё лето, сразу в осень», — заключил эксперт.
Ранее метеоролог Терешонок высказался о вероятности бабьего лета в России.