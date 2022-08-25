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Синоптик Шувалов спрогнозировал похолодание с 1 сентября в Московском регионе

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Дарья Ускова
Глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с RT рассказал, какую погоду стоит ожидать жителям Москвы в конце августа — начале сентября.
Синоптик Шувалов спрогнозировал похолодание с 1 сентября в Московском регионе

    «Завершение лета будет бурным. До выходных включительно — 30-градусная жара. 29-го и 30-го числа температура достигнет +27...+29 °С, чуть-чуть, но по-прежнему с малой вероятностью осадков», — рассказал Шувалов.

    По его словам, уже 31 августа возможны грозы и шквальный ветер из-за надвигающегося холодного фронта с северо-запада.

    1 и 2 сентября температура воздуха достигнет лишь +13...+18 °С, добавил синоптик.

    «То есть мы нырнём из жаркого лета, потому что эта неделя самая жаркая за всё лето, сразу в осень», — заключил эксперт.

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