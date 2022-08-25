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Метеоролог Терешонок высказался о вероятности бабьего лета в России

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Начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС) Николай Терешонок высказался о вероятности бабьего лета в России.
Метеоролог Терешонок высказался о вероятности бабьего лета в России
  • РИА Новости

«Касательно сентября, будет в основном средняя температура — около +12 °С. Это в Москве и Центральном регионе. Но на фоне того, что жарко было последнее время, сентябрь будет более-менее комфортным, прохладным. Явно осадки придут, потому что их долго не было. Бабье лето, думаю, что будет», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, после жаркого периода наступает холодный. Как отметил Терешонок, когда произойдёт смена погоды, антициклон будет оттесняться циклоном.

«Наверняка это будет в сентябре, скорее всего, в начале», — добавил эксперт.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с радио «Комсомольская правда» заявил об улучшении экологической ситуации в Москве.

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