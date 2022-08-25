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Вильфанд: уровень воды в ряде рек России понизился до опасных значений

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Опасно низкий уровень воды зафиксирован в реках ряда российских регионов, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В Нижегородской области на реке Ветлуга, в Кировской области на Вятке, в Коми на реках Печора, Уса, Вычегда, в Ленинградской области на Неве уровень ниже опасно низкой отметки. Это препятствует судоходству», — цитирует ТАСС Вильфанда.

По его словам, в Дагестане, Хакассии и Красноярском крае сложилась аналогичная ситуация.

30 июля замначальника забайкальского гидрометцентра Иван Коренев сообщил, что пик паводка прошёл и наблюдается снижение уровня воды в реке Чите.

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