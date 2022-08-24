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Объявлена программа «Ночи театров» в Нижнем Новгороде

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Стала известна программа «Ночи театров», которая состоится 27 августа в Нижнем Новгороде.
Объявлена программа «Ночи театров» в Нижнем Новгороде
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

Мероприятия будут проходить на нескольких площадках, в том числе в театре оперы и балета имени Пушкина, театре драмы, ТЮЗе, Центре театрального мастерства.

Запланированы показы спектаклей, экскурсии, мастер-классы.

Также стало известно, что спектакли фестиваля «Золотая маска» будут представлены в Улан-Удэ, передаёт transsibinfo.com. Свои работы покажут Театр наций, Мастерская Петра Фоменко и театр имени Маяковского.

Среди других гостей — театр кукол Республики Карелия и театр «Урал Опера Балет» из Екатеринбурга.

Ранее режиссёр, худрук Московского драматического театра имени Гоголя Антон Яковлев высказался о понятии современного театра.

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