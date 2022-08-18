Режиссёр Яковлев высказался о понятии современного театра

Режиссёр, худрук Московского драматического театра имени Гоголя Антон Яковлев высказался о понятии современного театра.

«Современный театр» — это очень расплывчатое, субъективное понятие. Кто-то понимает это как новые технические возможности формы, света, видео, звука. Некоторые — как радикально иной способ существования артиста на сцене, поиск нового игрового языка, кто-то — как перенос новых течений, форм западного театра в наш», — заявил он в беседе со «Взглядом».

По его словам, если определять современность в театре как темы, находящие отклик у сегодняшней публики, это тоже правильно.

«Может быть какое угодно направление, стиль, но прежде всего театр искренне, истово должен продолжать изучать Человека, копать и копать как можно глубже», — добавил режиссёр.

Ранее в Московском губернском театре в преддверии старта нового, десятого сезона прошёл традиционный сбор труппы. Об этом сообщало ФАН.