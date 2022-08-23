В музее «Бородинское поле» отпразднуют 210-летие Бородинского сражения

На территории музея-заповедника «Бородинское поле» со 2 по 4 сентября пройдут праздничные мероприятия в честь 210-летия Бородинского сражения.

Как сообщает издание «Вести Подмосковья», гости Международного военно-исторического фестиваля «День Бородина» смогут прогуляться по импровизированной улице «1812: в походе и в обиходе», где им расскажут о военном быте русской и французской армий.

3 сентября на территории музея пройдёт модное дефиле XIX века «Красота минувших эпох», а на одной из площадок организуют Диктант Победы. Во второй половине дня пройдёт зрелищная репетиция военно-исторических манёвров Отечественной войны 1812 года.

На следующий день, 4 сентября, на Батарее Раевского состоится торжественный церемониал, после чего за Главным монументом пройдёт масштабная реконструкция Бородинского сражения.

Ранее агентство «Невские новости» сообщало, что в Петергофе состоится Осенний праздник фонтанов.