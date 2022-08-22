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Би-би-си сообщила о прекращении лицензирования своего контента в России

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Британская телерадиовещательная корпорация «Би-би-си» сообщила о прекращении лицензирования своего контента в России. В связи с этим на «Кинопоиске» пропал доступ к некоторым сериалам компании. Об этом сообщило РБК.
Би-би-си сообщила о прекращении лицензирования своего контента в России
  • Gettyimages.ru
  • © Peter Dazeley

«Мы прекратили лицензирование контента для российских пользователей», — говорится в сообщении Би-би-си.

По данным РБК, на «Кинопоиске» больше недоступны сериалы студии «Улица потрошителя», «Мисс Марпл», «Война и мир», «Гордость и предубеждение».

При этом остаются доступными другие сериалы, в том числе «Доктор Кто», «Мерлин», «Убивая Еву» и прочие.

Ранее «Коммерсантъ» написал, что из библиотек российских онлайн-кинотеатров начали пропадать старые фильмы и сериалы.

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