Би-би-си сообщила о прекращении лицензирования своего контента в России
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«Мы прекратили лицензирование контента для российских пользователей», — говорится в сообщении Би-би-си.
По данным РБК, на «Кинопоиске» больше недоступны сериалы студии «Улица потрошителя», «Мисс Марпл», «Война и мир», «Гордость и предубеждение».
При этом остаются доступными другие сериалы, в том числе «Доктор Кто», «Мерлин», «Убивая Еву» и прочие.
Ранее «Коммерсантъ» написал, что из библиотек российских онлайн-кинотеатров начали пропадать старые фильмы и сериалы.