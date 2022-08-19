В Самаре обсудили ход реставрации здания усадьбы Шихобалова

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провёл выездное совещание, посвящённое реставрации усадьбы Шихобалова, также известной как «Дом с атлантами».

Об этом сообщает volga.news.

Особняк Павла Шихобалова построен в Самаре в 1905 году. Усадьба выполнена по эксклюзивному проекту с использованием оригинальных архитектурных, интерьерных и декоративных решений. Шихобаловы были знакомы со многими русскими художниками, в том числе с Ильёй Репиным и Василием Суриковым.

Усадьба имеет статус культурного наследия федерального значения.

Азаров поручил решить все технические вопросы для скорейшего проведения оставшихся реставрационных работ.

Ранее «Крыминформ» сообщало, что реставрацию Ханского дворца в Бахчисарае намерены завершить к концу 2023 года.