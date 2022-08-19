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Культурные площадки Москвы проведут более 60 мероприятий в честь Дня флага

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Культурные площадки Москвы проведут свыше 60 мероприятий, посвящённых Дню государственного флага России.
Культурные площадки Москвы проведут более 60 мероприятий в честь Дня флага
  • РИА Новости
  • © Сер

Об этом сообщает НТВ.

«Свою программу представят парки, музеи, библиотеки, культурные центры, городские кинотеатры и ВДНХ. Они приглашают посмотреть исторические фильмы, выступления творческих коллективов, побывать на тематических выставках, послушать лекции по истории нашей страны и узнать о достижениях выдающихся соотечественников», — заявила заместитель мэра Наталья Сергунина.

В частности, 22 августа на ВДНХ пройдёт программа Центра национальных конных традиций в рамках фестиваля «Спасская башня». Сеть кинотеатров «Москино» представит классику советского кинематографа.

Ранее «Радио 1» сообщало, что фестиваль «Лето. Музыка. Музей», проходивший 14—17 июля в подмосковной Истре, собрал более 3 тыс. посетителей.

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