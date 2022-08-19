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В Бурятии ожидается снег

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В Бурятии ожидается ухудшение погоды в субботу, 20 августа.
В Бурятии ожидается снег
  • Gettyimages.ru
  • © Branimir76

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального Гидрометцентра.

По прогнозу, местами возможны дожди, на юге — ливни и грозы. В горах на юго-западе ночью может выпасть мокрый снег.

Ветер в некоторых районах усилится до 15—18 м/с.

Также стало известно, что с 19 по 20 августа в Калининградской области прогнозируются неблагоприятные метеоусловия, способствующие загрязнению атмосферы первой степени с увеличением до второй, передаёт «Янтарный край» со ссылкой на региональное Министерство природных ресурсов и экологии.

Юрлица и ИП, деятельность которых связана с выбросом загрязняющих веществ в атмосферу, при получении прогноза о неблагоприятных метеоусловиях должны провести мероприятия по уменьшению объёмов вредных выбросов.

Ранее синоптик, метеоролог Александр Ильин заявил, что с приходом заморозков в северных районах Ямало-Ненецкого автономного округа, Красноярского края и Республики Саха (Якутия) возможны осадки в виде снега с дождём.

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