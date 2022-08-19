Синоптик Ильин спрогнозировал осадки в виде снега с дождём в ряде регионов России

Синоптик, метеоролог Александр Ильин заявил, что с приходом заморозков в северных районах Ямало-Ненецкого автономного округа, Красноярского края и Республики Саха (Якутия) возможны осадки в виде снега с дождём.

Об этом он рассказал в беседе с URA.RU.

«О первом снеге говорить не рано. Осадки в северных районах будут на Ямале, на Таймыре. Не исключено, что там могут пройти смешанные осадки. В том числе на Дальнем Востоке в районе посёлка Тикси (Республика Саха. — RT), где ночные температуры приближаются к нулевым и переходят к отрицательным значениям. При таких температурах можно указывать на то, что будут осадки смешанного характера, то есть холодный, ледяной дождь и дождь со снегом», — прокомментировал Ильин.

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