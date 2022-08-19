В Симферополе из-за ливня затопило несколько улиц
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Как пишет агентство, гроза и ливень начались в Симферополе около 15:00, многие улицы не справились с отведением воды и быстро превратились в реки.
«Части города, находящиеся в низине, затопило почти по пояс. В частности, такая ситуация перед железнодорожным вокзалом — крупнейшим транспортным центром для туристов в этом сезоне в условиях закрытого авиасообщения», — говорится на сайте агентства.
В настоящее время водители автомобилей осторожно проезжают затопленные участки.
Накануне МЧС объявило в Крыму штормовое предупреждение в связи с ливнями 18 и 19 августа.