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В Симферополе из-за ливня затопило несколько улиц

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В Симферополе из-за сильных ливней затопило несколько улиц, в разных частях города начались затруднения движения общественного транспорта, сообщает РИА Новости.
В Симферополе из-за ливня затопило несколько улиц
  • Gettyimages.ru
  • © sassy1902

Как пишет агентство, гроза и ливень начались в Симферополе около 15:00, многие улицы не справились с отведением воды и быстро превратились в реки.

«Части города, находящиеся в низине, затопило почти по пояс. В частности, такая ситуация перед железнодорожным вокзалом — крупнейшим транспортным центром для туристов в этом сезоне в условиях закрытого авиасообщения», — говорится на сайте агентства.

В настоящее время водители автомобилей осторожно проезжают затопленные участки.

Накануне МЧС объявило в Крыму штормовое предупреждение в связи с ливнями 18 и 19 августа.

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