МЧС объявило в Крыму штормовое предупреждение 18 и 19 августа

МЧС объявило в Крыму штормовое предупреждение в связи с ливнями, которые ожидаются в регионе в четверг и пятницу, 18 и 19 августа.

Об этом пишет «Крыминформ».

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днём 18 и 19 августа в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15—20 м/с», — говорится в сообщении ГУ МЧС России по Крыму.

Возможны подтопление территорий, возникновение чрезвычайных ситуаций, вероятность происшествий в акваториях Чёрного, Азовского морей и Керченского пролива, существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, деревьев.

Ранее агентство «Невские новости» со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС» сообщало, что в Ленинградской области ожидается жаркая погода в четверг, 18 августа.