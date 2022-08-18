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МЧС объявило в Крыму штормовое предупреждение 18 и 19 августа

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МЧС объявило в Крыму штормовое предупреждение в связи с ливнями, которые ожидаются в регионе в четверг и пятницу, 18 и 19 августа.
МЧС объявило в Крыму штормовое предупреждение 18 и 19 августа
  • РИА Новости

Об этом пишет «Крыминформ».

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днём 18 и 19 августа в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 15—20 м/с», — говорится в сообщении ГУ МЧС России по Крыму.

Возможны подтопление территорий, возникновение чрезвычайных ситуаций, вероятность происшествий в акваториях Чёрного, Азовского морей и Керченского пролива, существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, деревьев.

Ранее агентство «Невские новости» со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС» сообщало, что в Ленинградской области ожидается жаркая погода в четверг, 18 августа.

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