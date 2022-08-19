В Москве рассказали о предстоящих экопросветительских мероприятиях для детей

В августе и сентябре экоцентры и экоклассы Москвы подготовят новые тематические мероприятия для детей дошкольного и школьного возраста.

Об этом пишет НСН.

Осенью школьники смогут посетить экокласс «На Шокальского». Для организованных групп там проведут эколого-просветительские занятия, лекции и мастер-классы.

До 15 сентября продлится сбор работ для участия в конкурсе ботанического рисунка от Мосприроды — «Арт-Ботаника».

В экоцентре «Царская пасека» до 25 августа доступна выставка фотографий Екатерины Мартыновой «Заповедный волонтёр: медведи Курильского озера».

Также школьники смогут стать участниками природоохранных акций. Например, акции по защите деревьев с помощью искусства — «ПаркАрт».

Ранее телеканал «360» сообщал, что участниками проекта «Экопоколение.РЭО» стали более 2300 человек.