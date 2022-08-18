В Союзе садоводов рассказали о ядовитых растениях на дачном участке
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«Не надо думать, что если растение съедобно, то оно съедобно полностью. Пожалуй, самые ядовитые огородные растения — это картофель и помидоры. У картошки съедобный клубень, у томата — плоды, но только когда они созреют. Пока они не созрели, они содержат ядовитые вещества», — заявил он в беседе с «Радио 1».
По его словам, ядовитым является и садово-декоративное растение клещевина. Как пояснил Туманов, семенами этого растения можно сильно отравиться.
«Однако из этих семян добывают ту самую касторку, которая продаётся в аптеке. Тепловая обработка убивает ядовитые вещества, и получается лекарство», — пояснил эксперт.
Ранее Туманов рассказал, что органические удобрения восстанавливают плодородие почвы.