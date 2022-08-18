военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

В Союзе садоводов рассказали о ядовитых растениях на дачном участке

Короткая ссылка
Председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов рассказал о ядовитых растениях на дачном участке.
В Союзе садоводов рассказали о ядовитых растениях на дачном участке
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

«Не надо думать, что если растение съедобно, то оно съедобно полностью. Пожалуй, самые ядовитые огородные растения — это картофель и помидоры. У картошки съедобный клубень, у томата — плоды, но только когда они созреют. Пока они не созрели, они содержат ядовитые вещества», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, ядовитым является и садово-декоративное растение клещевина. Как пояснил Туманов, семенами этого растения можно сильно отравиться.

«Однако из этих семян добывают ту самую касторку, которая продаётся в аптеке. Тепловая обработка убивает ядовитые вещества, и получается лекарство», — пояснил эксперт.

Ранее Туманов рассказал, что органические удобрения восстанавливают плодородие почвы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить