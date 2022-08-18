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Садовод Туманов назвал компост лучшим удобрением

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Селькор, председатель Общероссийской организации «Садоводы России» Андрей Туманов рассказал, что органические удобрения восстанавливают плодородие почвы.
Садовод Туманов назвал компост лучшим удобрением
  • Gettyimages.ru
  • © TEERASAK AINKEAW / 500px

В беседе с Пятым каналом Туманов сказал, что при выборе органических удобрений важно учитывать потребности почвы, сезона, предпочтения выращиваемых культур.  

По его мнению, лучшее удобрение — компост, который можно сделать самостоятельно из растительных остатков.

«Я собираю с кухни растительные остатки, в саду, в огороде. И иногда даже бывает, что-то привожу от друзей... Это я всё заберу, заложу в компостные кучи, всё это перегниёт будет вот такое удобрение, кстати, бесплатное», — добавил Туманов.

Как отметил эксперт, в списке других полезных органических удобрений — навоз, перегной и торф.

Ранее URA.RU передавало, что в Гидрометцентре Челябинской области предупредили жителей о ночных заморозках до –3 °С 18 и 19 августа.

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