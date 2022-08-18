Microsoft рассказала о выводящей некоторые компьютеры из строя песне

Компания Microsoft заявила, что из-за песни американской певицы Джанет Джексон под названием Rhythm Nation в прошлом некоторые компьютеры выходили из строя.

Об этом сообщается в блоге для разработчиков на сайте корпорации.

Отмечается, что однажды крупный производитель компьютеров обратил внимание на то, что при воспроизведении видеоклипа Джанет Джексон Rhythm Nation некоторые модели ноутбуков выходят из строя. При этом были ситуации, когда ломались даже ноутбуки, которые не воспроизводили непосредственно песню, а просто находились рядом с проигрывающим композицию компьютером.

Специалистам удалось выяснить, что в треке были звуковые частоты, которые могли резонировать с жесткими дисками, работающими на частоте 5400 оборотов в минуту, что и приводило к поломкам всех компьютеров, проигрывающих песню, а также находящихся в это время рядом.

Уточняется, что производители решили проблему, добавив в аудиоконвейер фильтр, который заглушил лишние частоты.

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