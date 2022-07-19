Хакер RaHDIt предупредил о возможной прослушке через бытовую электронику

Участник российской хакерской группы RaHDIt заявил, что домашняя бытовая техника — пылесосы, холодильники, телевизоры, — могут использоваться для наблюдения и прослушивания.

Собеседник РИА Новости напомнил, что большая часть моделей современных телевизоров напрямую связаны с интернетом. Кроме того, они оснащены камерами и микрофонами.

«Сам по себе телевизор является небольшим компьютером, компьютерным устройством. Соответственно, при определённых манипуляциях возможно даже получение доступа к микрофону, камеры телевизора и удалённо там просматривать, прослушивать то, что происходит в помещении», — заявил хакер.

В 2019 году Роскачество опубликовало на своём сайте набор рекомендаций по «цифровой гигиене».

Организация советует регулярно обновлять ПО компьютера, пользоваться антивирусом, а также заклеивать на ноутбуках камеру и микрофон. Кроме того, в ведомстве предупредили, что «сами гаджеты постоянно шпионят за своими владельцами».