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Начальник отдела Гидрометцентра Цыганков прокомментировал появление запаха гари в Москве

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Начальник отдела Гидрометцентра России Анатолий Цыганков исключил повторение смога 2010 года в столице в связи с более низкой температурой воздуха.
Начальник отдела Гидрометцентра Цыганков прокомментировал появление запаха гари в Москве
  • Gettyimages.ru
  • © Boonmachai Mingkhwan / EyeEm

В эфире радиостанции «Говорит Москва» Цыганков напомнил, что в 2010 году дым держался над столицей более месяца.

«Десятый год, мы помним, что практически две недели температура держалась на уровне +34...+38 °С, сухо было. В этом году полегче, градусов на пять ниже было, но всё равно температура +30...+32 °С у нас держится где-то уже две недели», — так он объяснил невозможность повторения этой аномалии.

Синоптик добавил, что этим летом в столице мало осадков.

Запах гари второй день ощущается в ряде районов Москвы утром в четверг, 18 августа, в том числе в центре столицы. Сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что причиной тому лесные пожары в Рязанской области.

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