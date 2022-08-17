В Москве ландшафтный фестиваль исторических садов состоится 10—28 августа
- РИА Новости
Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на пресс-службу столичного Департамента культуры.
«Уже пять лет подряд ландшафтные дизайнеры стараются удивить москвичей и гостей города своими работами. В этом году композиции создадут, опираясь на известный исторический стиль, который получил название «изящное садоводство», — рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
На мероприятии архитекторы и ландшафтные дизайнеры представят пять больших композиций (по 100 кв. м) и пять маленьких (по 20 кв. м).
Посетителей ждут экскурсии, лекции, открытые встречи и другое.
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