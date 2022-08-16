В ряде районов Удмуртии запретили посещать леса с 16 августа

В ряде районов Удмуртии запретили посещать леса со вторника, 16 августа.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды республики.

Ограничения будут действовать до 4 сентября. Под запретом прогулки в лесу, организация там массовых мероприятий, сбор грибов и ягод. Нарушителям грозят штрафы.

Также стало известно, что в Ямало-Ненецком автономном округе потушили все крупные возгорания — на площади 6,7 тыс. га, передаёт «Ямал 1» со ссылкой на региональный Департамент гражданской защиты.

«Все усилия были сконцентрированы на защите населённых пунктов и объектов экономики: тушение природных пожаров при помощи водосливных устройств с привлечением вертолётов Ми — 8 МТВ в первоочередном порядке осуществлялось в отношении природных возгораний возле населённых пунктов», — заявил начальник «Ямалспаса» Алексей Глушков.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в Москве на следующей неделе.