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Вильфанд рассказал о погоде в Москве на следующей неделе

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Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в Москве на следующей неделе.
Вильфанд рассказал о погоде в Москве на следующей неделе
  • РИА Новости

«Начиная с воскресенья (21 августа) ожидается повышение температуры. И по крайней мере до середины следующей недели погода будет тёплой и продержится в диапазоне +27…+29 °С», — рассказал он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Как отметил эксперт, климатические значения будут на четыре-пять градусов выше нормы.

По словам Вильфанда, в середине следующей недели погода вновь может испортиться, но незначительно.

Ранее, как сообщало URA.RU, спасатели предупредили о высокой пожарной опасности в Пермском крае.

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