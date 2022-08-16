Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал о погоде в Москве на следующей неделе.

«Начиная с воскресенья (21 августа) ожидается повышение температуры. И по крайней мере до середины следующей недели погода будет тёплой и продержится в диапазоне +27…+29 °С», — рассказал он в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

Как отметил эксперт, климатические значения будут на четыре-пять градусов выше нормы.

По словам Вильфанда, в середине следующей недели погода вновь может испортиться, но незначительно.

Ранее, как сообщало URA.RU, спасатели предупредили о высокой пожарной опасности в Пермском крае.