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Метеоролог Старков заявил, что августовская жара не может быть изнуряющей

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Ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков заявил, что августовская жара не может быть изнуряющей.
Метеоролог Старков заявил, что августовская жара не может быть изнуряющей
  • РИА Новости

«Это не июльская жара. Посмотрите на ночные температуры — они составляют +15…17 °C. Разве это жара? В июле было +20 °C и выше, ночи были тропическими. Сейчас ночи относительно прохладные, только в центре Москвы минимальная температура остаётся в районе +20 °C», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, дневные температуры в столичном регионе достигают сейчас +30 °С и выше, но за счёт того, что минимальные температуры низкие, утром и вечером комфортно.

«В августе жара уже не может быть изнуряющей, потому что продолжительность дня сильно сократилась, ночь увеличилась почти на два с половиной часа, солнце невысоко поднимается над горизонтом. Да, нет осадков, но на то и антициклон — он не даёт сформироваться облакам», — сообщил Старков.

Ранее, как сообщало URA.RU, спасатели предупредили о высокой пожарной опасности в Пермском крае.

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