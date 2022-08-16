Метеоролог Старков заявил, что августовская жара не может быть изнуряющей

Ведущий метеоролог «Гисметео» Леонид Старков заявил, что августовская жара не может быть изнуряющей.

«Это не июльская жара. Посмотрите на ночные температуры — они составляют +15…17 °C. Разве это жара? В июле было +20 °C и выше, ночи были тропическими. Сейчас ночи относительно прохладные, только в центре Москвы минимальная температура остаётся в районе +20 °C», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, дневные температуры в столичном регионе достигают сейчас +30 °С и выше, но за счёт того, что минимальные температуры низкие, утром и вечером комфортно.

«В августе жара уже не может быть изнуряющей, потому что продолжительность дня сильно сократилась, ночь увеличилась почти на два с половиной часа, солнце невысоко поднимается над горизонтом. Да, нет осадков, но на то и антициклон — он не даёт сформироваться облакам», — сообщил Старков.

Ранее, как сообщало URA.RU, спасатели предупредили о высокой пожарной опасности в Пермском крае.