Сябитова отреагировала на новость о назначении Гузеевой на роль ведущей шоу «Голос. 60+»

Российская телеведущая Роза Сябитова призналась, что рада назначению своей коллеги по передаче «Давай поженимся!» Ларисы Гузеевой ведущей шоу «Голос. 60+».

«Я очень рада, что проекты такого уровня возвращаются, это хорошая динамика. И радуюсь тому, что Лариса будет вести столь важный проект. Знаю её много лет и уверена, что она внесёт свою органику, она профессионал своего дела. Уверена, что всё получится, это будет интересный формат», — сказала Сябитова в разговоре с «Газетой.Ru».

Ранее стало известно, что актриса Лариса Гузеева станет новой ведущей шоу «Голос. 60+» на Первом канале.

Также сообщалось, что кресла наставников команд в шоу «Голос. 60+» займут Елена Ваенга и Валерий Сюткин, а также Александр Малинин и Игорь Корнелюк.