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Актриса Лариса Гузеева станет новой ведущей шоу «Голос. 60+»

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Актриса Лариса Гузеева станет новой ведущей шоу «Голос. 60+» на Первом канале.
Актриса Лариса Гузеева станет новой ведущей шоу «Голос. 60+»
  • РИА Новости

Об этом, как сообщает ТАСС, рассказали в пресс-службе вещателя.

«Несколько сезонов назад мы решили с Дмитрием Нагиевым, что после десяти лет он возьмёт творческую паузу. Прошлый «Голос» как раз стал юбилейным, а значит, пришло время перемен», — говорится в сообщении.

В 2021 году победителем в четвёртом сезоне шоу «Голос. 60+» стал 97-летний ветеран Великой Отечественной войны Михаил Серебряков.

Ранее стало известно, что проекты «Голос», «Голос. Дети» и «Голос. 60+» возвращаются в эфир Первого канала.

Отмечается, что кресла наставников команд в шоу «Голос. 60+» займут Елена Ваенга и Валерий Сюткин, а также Александр Малинин и Игорь Корнелюк.

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