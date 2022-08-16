Актриса Лариса Гузеева станет новой ведущей шоу «Голос. 60+» на Первом канале.

Об этом, как сообщает ТАСС, рассказали в пресс-службе вещателя.

«Несколько сезонов назад мы решили с Дмитрием Нагиевым, что после десяти лет он возьмёт творческую паузу. Прошлый «Голос» как раз стал юбилейным, а значит, пришло время перемен», — говорится в сообщении.

В 2021 году победителем в четвёртом сезоне шоу «Голос. 60+» стал 97-летний ветеран Великой Отечественной войны Михаил Серебряков.

Ранее стало известно, что проекты «Голос», «Голос. Дети» и «Голос. 60+» возвращаются в эфир Первого канала.

Отмечается, что кресла наставников команд в шоу «Голос. 60+» займут Елена Ваенга и Валерий Сюткин, а также Александр Малинин и Игорь Корнелюк.