Социальная сеть «ВКонтакте» запустила моментальный перевод текста в чатах на другие языки. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

Отмечается, что сообщения в приложениях «ВКонтакте» и «VK Мессенджер» теперь можно переводить с русского на английский, испанский или португальский и обратно.

Новая функция должна помочь пользователям избавиться от языкового барьера при общении, чтобы знакомиться и общаться с людьми из разных стран, практиковать другие языки, а также изучать новое, не ограничивая себя в источниках.

Ранее сообщалось, что соцсеть «ВКонтакте» подвела итоги II квартала 2022 года.