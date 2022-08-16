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«ВКонтакте» запустила моментальный перевод текста в чатах на другие языки

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Социальная сеть «ВКонтакте» запустила моментальный перевод текста в чатах на другие языки. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.
«ВКонтакте» запустила моментальный перевод текста в чатах на другие языки
  • Gettyimages.ru

Отмечается, что сообщения в приложениях «ВКонтакте» и «VK Мессенджер» теперь можно переводить с русского на английский, испанский или португальский и обратно.

Новая функция должна помочь пользователям избавиться от языкового барьера при общении, чтобы знакомиться и общаться с людьми из разных стран, практиковать другие языки, а также изучать новое, не ограничивая себя в источниках.

Ранее сообщалось, что соцсеть «ВКонтакте» подвела итоги II квартала 2022 года.

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