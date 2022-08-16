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Умер народный артист России Виктор Зозулин

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Народный артист России Виктор Зозулин скончался на 78-м году жизни
Умер народный артист России Виктор Зозулин
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе Вахтанговского театра в социальной сети в «ВКонтакте».

«Сегодня после продолжительной болезни ушёл из жизни блистательный вахтанговец, народный артист России Виктор Викторович Зозулин», — говорится в заявлении.

Отмечается, что он работал в Театре имени Евгения Вахтангова более полувека. 

«Уход Виктора Зозулина — невосполнимая утрата для Театра имени Евгения Вахтангова. Мы скорбим и выражаем глубокие соболезнования его родным и близким», — добавили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что артист Мариинского театра Юрий Марусин скончался на 77-м году жизни.

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