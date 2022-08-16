Умер народный артист России Виктор Зозулин
- РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе Вахтанговского театра в социальной сети в «ВКонтакте».
«Сегодня после продолжительной болезни ушёл из жизни блистательный вахтанговец, народный артист России Виктор Викторович Зозулин», — говорится в заявлении.
Отмечается, что он работал в Театре имени Евгения Вахтангова более полувека.
«Уход Виктора Зозулина — невосполнимая утрата для Театра имени Евгения Вахтангова. Мы скорбим и выражаем глубокие соболезнования его родным и близким», — добавили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что артист Мариинского театра Юрий Марусин скончался на 77-м году жизни.