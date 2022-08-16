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В Чувашии могут ввести ограничения на посещение лесов с 27 августа

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В Чувашии предлагают ввести ограничения на посещение лесов с 27 августа по 16 сентября в связи с установлением четвёртого класса пожарной опасности.
В Чувашии могут ввести ограничения на посещение лесов с 27 августа
  • РИА Новости

Как сообщает ИА REGNUM, соответствующий проект приказа разработало Министерство природных ресурсов и экологии региона.

Согласно документу, для обеспечения пожарной безопасности предлагается ввести ограничения в части проведения в лесах культурно-массовых мероприятий и определённых видов работ, пребывания граждан и въезда в лесничества автотранспорта.

Наряду с этим стало известно, что на территории национального парка «Зюраткуль» (Челябинская область) из-за жаркой погоды установлен VI класс пожарной опасности. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на пресс-службу нацпарка.

Отмечается, что государственные инспекторы уже начали усиленно патрулировать лес.

Ранее в пресс-службе МЧС России заявили, что более 460 человек привлечены к тушению крупного природного пожара в Ростовской области.

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