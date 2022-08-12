Бурматов высказался о важности закрепления в законе понятия экотропы

Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что разработка нормативной базы для создания экотроп и закрепление этого понятия на законодательном уровне поможет сохранить природу.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании по развитию туристической отрасли в Горно-Алтайске поручил закрепить понятие туристических троп на законодательном уровне.

Такую инициативу можно только поприветствовать, прокомментировал Бурматов в беседе с «Парламентской газетой».

«Это позволит избежать злоупотреблений. Экотропами иногда называют всё что угодно. Они появляются там, где их и не должно быть. Бывает, что даже вырубают деревья под благовидным предлогом организации экотропы», — отметил парламентарий.

По сообщениям НСН, московский Департамент природопользования и охраны окружающей среды выпустил доклад о состоянии окружающей среды в столице в 2021 году.