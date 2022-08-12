За сутки в Красноярском крае ликвидировали семь лесных пожаров

За последние сутки в Красноярском крае ликвидировали семь лесных пожаров на общей площади 5 га.

Как сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу регионального Минлесхоза, лесные пожары были на территориях Енисейского, Саянского, Курагинского, Минусинского, Дзержинского районов, а также Шарыповского муниципального округа. В тушении огня были задействованы 118 человек и 12 единиц техники.

В то же время на Ямале за последние сутки ликвидировано шесть возгораний. Об этом сообщает «Ямал 1».

В настоящий момент в регионе горит более 3,6 тыс. га леса, в тушении пожаров задействованы более 550 человек.