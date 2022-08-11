Писатель Орлов выразил соболезнования в связи со смертью художницы Нестеровой
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«Да, странен, порой таинствен мир Натальи Нестеровой, с её условными персонажами, с лицами-масками, с карточными домиками и существами, с парковыми скульптурами, какие живее людей», — заявил он в беседе с газетой «Известия».
Орлов также отметил фантазию Нестеровой, её гротеск, озорство и «горячее житейское чувство».
Заслуженный художник России, лауреат Государственной премии России и академик Российской академии художеств Наталья Нестерова умерла в возрасте 78 лет.