Писатель Орлов выразил соболезнования в связи со смертью художницы Нестеровой

Писатель Владимир Орлов выразил соболезнования в связи со смертью художницы Натальи Нестеровой, с которой дружил много лет.

«Да, странен, порой таинствен мир Натальи Нестеровой, с её условными персонажами, с лицами-масками, с карточными домиками и существами, с парковыми скульптурами, какие живее людей», — заявил он в беседе с газетой «Известия».

Орлов также отметил фантазию Нестеровой, её гротеск, озорство и «горячее житейское чувство».

Заслуженный художник России, лауреат Государственной премии России и академик Российской академии художеств Наталья Нестерова умерла в возрасте 78 лет.