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Синоптик Тишковец спрогнозировал «великолепную» погоду в Москве на выходных

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Анастасия Белоусова
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в беседе с RT рассказал о погоде в Москве в ближайшие выходные.
Синоптик Тишковец спрогнозировал «великолепную» погоду в Москве на выходных
  • РИА Новости

«Погода будет великолепная. Сегодня солнце — +22...+27 °С. В пятницу —малооблачно, ночью — +9...+14 °С, днём — +23...+28 °С. При этом по-прежнему ветер северный, освежающий. В субботу — +10...+15 °С, днём — +25...+30 °С. В воскресенье ночью — +11...+16 °С, днём — +24...+29 °С», — рассказал синоптик.

Специалист уточнил, что температура для этого времени года как «минимум на 7 °С выше положенной климатической нормы в августе».

По его словам, начало следующей недели будет солнечным, дальше ожидается фронт с грозовыми дождями.

«Это освежит атмосферу до +23...+28 °С», — поделился Тишковец.

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