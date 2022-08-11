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На Ямале рассказали о ситуации с лесными пожарами

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Почти 3,5 тыс. га леса горят в настоящее время в Ямало-Ненецком автономном округе. По данным на 11 августа, в регионе действует 14 очагов.
На Ямале рассказали о ситуации с лесными пожарами
  • РИА Новости

Об этом пишет «Ямал 1».

В тушении задействованы 316 человек, спецтехника и вертолёты. В двух районах региона — Надымском и Шурышкарском — из-за лесных пожаров объявлен режим ЧС

Наряду с этим стало известно, что погибшие и повреждённые в результате лесного пожара деревья в Сарапульском районе Удмуртии вырубят. Об этом пишет интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу Минприроды республики.

Ранее сообщалось, что в Тверской области количество лесных пожаров снизилось на 42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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