В Тверской области число лесных пожаров уменьшилось более чем на 40% в 2022 году
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Об этом пишет tverigrad.ru.
По поручению губернатора Игоря Рудени, в Тверской области совершенствуется система дистанционного обнаружения лесных пожаров. В настоящее время мониторинг обстановки в лесах Верхневолжья ведут 50 камер видеонаблюдения. Принято решение о закупке в этом году ещё десяти систем для наблюдения за лесами.
Также сообщается, что в регионе снят запрет на посещение лесов.
Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе высокий класс пожарной опасности лесов действует со среды, 10 августа.