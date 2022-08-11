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В Тверской области число лесных пожаров уменьшилось более чем на 40% в 2022 году

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В Тверской области количество лесных пожаров снизилось на 42%, а площадь, пройденная огнём, уменьшилась на 85% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
В Тверской области число лесных пожаров уменьшилось более чем на 40% в 2022 году
  • © ГУ МЧС России

Об этом пишет tverigrad.ru.

По поручению губернатора Игоря Рудени, в Тверской области совершенствуется система дистанционного обнаружения лесных пожаров. В настоящее время мониторинг обстановки в лесах Верхневолжья ведут 50 камер видеонаблюдения. Принято решение о закупке в этом году ещё десяти систем для наблюдения за лесами.

Также сообщается, что в регионе снят запрет на посещение лесов.

Ранее «Новый Севастополь» сообщал, что в Севастополе высокий класс пожарной опасности лесов действует со среды, 10 августа.

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