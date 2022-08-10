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В парках Подмосковья отметят День физкультурника

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В парках Московской области в субботу, 13 августа, отметят День физкультурника.
В парках Подмосковья отметят День физкультурника
  • АГН «Москва»
  • © Денис Гришкин

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства культуры и туризма.

Программа включает открытые тренировки и зарядки с мастерами спорта и чемпионами, турниры по пляжному волейболу и шахматам.

Например, в Балашихе состоится конкурс «Миссис скандинавская ходьба — 2022», в Чехове запланирована открытая тренировка по боксу с чемпионом мира Денисом Лебедевым.

В Кашире проведут открытые турниры по волейболу и теннису.

Ранее «Радио 1» сообщало, что фестиваль «Лето. Музыка. Музей», проходивший 14—17 июля в подмосковной Истре, собрал более 3 тыс. посетителей.

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