В Ставропольском крае ожидается усиление жары до +38 °С

В Ставропольском крае в четверг, 11 августа, ожидается усиление жары до +38 °С. На востоке региона возможны пыльные бури.

Об этом сообщает «СвоёТВ» со ссылкой на сайт регионального Гидрометцентра.

В ночь на пятницу прогнозируется +18...+23 °С.

В Ставрополе после четверга вероятны осадки.

«Кратковременный дождь, гроза, ветер восточный, 15—17 м/с», — говорится в прогнозе погоды на пятницу в краевом центре.

Также стало известно, что в Ямало-Ненецком автономном округе продолжает увеличиваться площадь самого крупного природного пожара. Очаг зафиксирован в Надымском районе — там горит 1200 га леса. Ликвидация осложняется из-за сильного ветра, передаёт «Ямал 1» со ссылкой на спасателей. В районе объявлен режим ЧС.

Всего в ЯНАО зарегистрировано 12 природных пожаров.

Ранее экс-руководитель Северо-Кавказского центра МЧС генерал-полковник внутренней службы Иван Тетерин призвал не выходить из дома в грозу.