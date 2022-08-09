Экс-руководитель Северо-Кавказского центра МЧС Тетерин призвал не выходить из дома в грозу

Экс-руководитель Северо-Кавказского центра МЧС генерал-полковник внутренней службы Иван Тетерин призвал не выходить из дома в грозу.

«Если вы оказались на улице, то не надо идти под деревьями или другими объектами, которые могут служить проводниками тока. Лучше быть на открытом пространстве, чем под сооружениями, которые представляют опасность», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, если человек находится в автомобиле, то корпус машины его защищает.

Ранее климатолог, заслуженный деятель науки России, доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент РАН Сергей Семёнов, научный руководитель Института глобального климата и экологии, высказался в беседе с URA.RU о возможных последствиях глобального изменения климата.