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Экс-руководитель Северо-Кавказского центра МЧС Тетерин призвал не выходить из дома в грозу

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Экс-руководитель Северо-Кавказского центра МЧС генерал-полковник внутренней службы Иван Тетерин призвал не выходить из дома в грозу.
Экс-руководитель Северо-Кавказского центра МЧС Тетерин призвал не выходить из дома в грозу
  • РИА Новости

«Если вы оказались на улице, то не надо идти под деревьями или другими объектами, которые могут служить проводниками тока. Лучше быть на открытом пространстве, чем под сооружениями, которые представляют опасность», — заявил он в беседе с «Радио 1».

По его словам, если человек находится в автомобиле, то корпус машины его защищает.

Ранее климатолог, заслуженный деятель науки России, доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент РАН Сергей Семёнов, научный руководитель Института глобального климата и экологии, высказался в беседе с URA.RU о возможных последствиях глобального изменения климата.

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