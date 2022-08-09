Актёра Александра Филиппенко выписали из больницы после лечения от COVID-19, сейчас он проходит реабилитацию.

«У меня всё закончилось, я сейчас по планам врачей нахожусь в реабилитации. Всё позитивно, хорошо, спокойно. Медленно и не волнуясь идти по указаниям врачей, вот и всё», — цитирует РИА Новости Филиппенко.

Актёр также поблагодарил медиков и добавил, что стабильно идёт на поправку — температуры и кашля у него нет.

Ранее жена Филиппенко Марина Ишимбаева сообщила, что народный артист России был госпитализирован в Москве с COVID-19.