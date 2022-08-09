В Севастополе высокий класс пожароопасности будет действовать с 10 августа

Высокий класс пожарной опасности лесов будет объявлен в Севастополе со среды, 10 августа.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Севастополю.

«С 10 августа на территории Севастопольского региона будет установлен четвёртый класс пожарной опасности (высокая пожарная опасность). В связи с этим существует вероятность происшествий, связанных с возникновением лесных пожаров и пожаров на открытых природных территориях», — говорится в сообщении.

Между тем, по данным Приволжского УГМС, в среду, 10 августа, в Ульяновской области ожидается жаркая погода. В дневные часы воздух прогреется до +30...+33 °С, передаёт mosaica.ru.

На территории области объявили «жёлтый» уровень опасности.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области с 9 по 15 августа будет действовать четвёртый класс пожарной опасности лесов.