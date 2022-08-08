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В Нижегородской области установлен четвёртый класс пожароопасности

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В Нижегородской области с 9 по 15 августа будет действовать четвёртый класс пожарной опасности лесов.
В Нижегородской области установлен четвёртый класс пожароопасности
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на ГУ МЧС России по Нижегородской области.

«Помните, что огонь с сухой травы может легко перекинуться на жилые дома и строения, а также лесные массивы, став причиной серьёзного пожара, который может нанести значительный материальный ущерб, а самое главное — привести к гибели людей», — передаёт pravda-nn.ru сообщение МЧС.

Нижегородцев призвали не разводить огонь в лесу и не выбрасывать незатушенные сигареты. 

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