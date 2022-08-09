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Праздничные мероприятия по случаю 83-летия ВДНХ посетили более 200 тысяч человек

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В минувшие выходные в честь 83-й годовщины со дня основания ВДНХ на выставке прошли праздничные мероприятия, в которых приняли участие более 200 тыс. человек.
Праздничные мероприятия по случаю 83-летия ВДНХ посетили более 200 тысяч человек
  • РИА Новости

Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».

«Десятки площадок познакомили посетителей с историей выставки, её архитектурой и уникальным парковым ансамблем. Для гостей провели сотни мероприятий, в том числе в центре славянской письменности «Слово», павильонах «Рабочий и колхозница», «Геология» и других», — отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Так, на ВДНХ работали интерактивные площадки, каждая из которых была посвящена определённому периоду времени в истории выставки.

Ранее ФАН сообщало, что в Музее ВДНХ открылась выставка, рассказывающая об усадьбе Останкино.

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