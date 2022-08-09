Праздничные мероприятия по случаю 83-летия ВДНХ посетили более 200 тысяч человек
- РИА Новости
Об этом сообщает издание «Вести Подмосковья».
«Десятки площадок познакомили посетителей с историей выставки, её архитектурой и уникальным парковым ансамблем. Для гостей провели сотни мероприятий, в том числе в центре славянской письменности «Слово», павильонах «Рабочий и колхозница», «Геология» и других», — отметила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Так, на ВДНХ работали интерактивные площадки, каждая из которых была посвящена определённому периоду времени в истории выставки.
Ранее ФАН сообщало, что в Музее ВДНХ открылась выставка, рассказывающая об усадьбе Останкино.