У датского режиссёра Ларса фон Триера диагностировали болезнь Паркинсона.

Об этом информирует Politiken со ссылкой на заявление продюсерской компании Zentropa. Заявление опубликовано с согласия самого режиссёра.

Отмечается, что он находится в хорошем настроении и проходит лечение.

Также в продюсерской компании заявили, что работа над завершением сериала «Королевство: Исход» продолжается.

Ранее актриса Шарлотта Генсбур рассказала о работе с режиссёром Ларсом фон Триером.