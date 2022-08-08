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У датского режиссёра Ларса фон Триера диагностировали болезнь Паркинсона

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У датского режиссёра Ларса фон Триера диагностировали болезнь Паркинсона.
У датского режиссёра Ларса фон Триера диагностировали болезнь Паркинсона
  • Gettyimages.ru
  • © Emma McIntyre

Об этом информирует Politiken со ссылкой на заявление продюсерской компании Zentropa. Заявление опубликовано с согласия самого режиссёра. 

Отмечается, что он находится в хорошем настроении и проходит лечение.

Также в продюсерской компании заявили, что работа над завершением сериала «Королевство: Исход» продолжается.

Ранее актриса Шарлотта Генсбур рассказала о работе с режиссёром Ларсом фон Триером.

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