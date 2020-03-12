Шарлотта Генсбур рассказала о работе с Ларсом фон Триером

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Актриса Шарлотта Генсбур рассказала о работе с режиссёром Ларсом фон Триером.
Шарлотта Генсбур рассказала о работе с Ларсом фон Триером
  • © Panoramic/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

«Все свои лучшие роли я сыграла у него. Съёмки в картинах «Антихрист», «Нимфоманка» были удовольствием. Мне всегда нравится касаться чего-то запретного, неизведанного. Того, чего я сама в себе не знаю. А фон Триер знает», — сообщила она в беседе с интернет-изданием argumenti.ru.

Кроме того, Генсбур заявила, что во Франции её постоянно сравнивают с родителями — Джейн Биркин и Сержем Генсбуром. Как отметила актриса, в США она чувствует себя более свободной от этого.

«Меня узнают по моей работе, по моим фильмам. И это замечательно», — добавила она.

Ранее актёр Харрисон Форд в беседе с kp.ru рассказал о фильме «Зов предков» — экранизации одноимённой повести Джека Лондона.

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