В Самарской области ввели запрет на посещение лесов

В Самарской области ввели запрет на пребывание граждан в лесах и въезд туда транспортных средств.

Об этом сообщает volga.news со ссылкой на региональный Минлесхоз.

Из приказа ведомства следует, что запрет будет действовать с 9 до 23 августа.

Тем временем в Санкт-Петербурге продолжается работа по устранению последствий непогоды. Штормовой ветер, достигавший скорости 27 м/с, повалил 6 августа 267 деревьев, передаёт kp.ru со ссылкой на комитет по благоустройству.

«В одном лишь Курортном лесопарке выявлено 99 упавших деревьев. По городу проезжую часть завалило 29 стволов. Все они были оперативно распилены и убраны с дороги. К счастью, никто не пострадал, но несколько автомобилей, оград и линий электропередачи всё же получили повреждения», — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Татарстане среднесуточная температура воздуха превышает норму на четыре-пять градусов.