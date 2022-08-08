В Татарстане зафиксировали превышение температурных норм на 4—5 °С

В Татарстане среднесуточные температуры воздуха превышают норму на 4—5 °С.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на Гидрометцентр республики.

В минувшие выходные в Татарстане зарегистрировали +28..+32 °С, а к концу недели дневные температуры не будут превышать +28 °С.

В то же время, как пишет progorod43, главное управление МЧС России по Кировской области объявило в регионе метеопредупреждение.

«В период с 9 по 11 августа местами по Кировской области в лесах сохранится высокая пожарная опасность — четвёртый класс», — сообщило ведомство на официальном сайте.

МЧС региона просит жителей быть осторожными с огнём.