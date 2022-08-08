В Татарстане зафиксировали превышение температурных норм на 4—5 °С
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Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на Гидрометцентр республики.
В минувшие выходные в Татарстане зарегистрировали +28..+32 °С, а к концу недели дневные температуры не будут превышать +28 °С.
В то же время, как пишет progorod43, главное управление МЧС России по Кировской области объявило в регионе метеопредупреждение.
«В период с 9 по 11 августа местами по Кировской области в лесах сохранится высокая пожарная опасность — четвёртый класс», — сообщило ведомство на официальном сайте.
МЧС региона просит жителей быть осторожными с огнём.