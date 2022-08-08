В Ростовской области ожидается жара до +42 °С с 9 августа
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Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.
Температура воздуха может достигать +42 °С.
Жителей призвали отказаться от длительного пребывания на солнце, а также внимательно соблюдать меры пожарной безопасности.
Тем временем в Тульской области объявили метеопредупреждение в связи с высокой степенью пожароопасности, передаёт Тульская служба новостей со ссылкой на региональное МЧС.
По прогнозу, с 8 по 12 августа в регионе ожидается четвёртый класс пожарной опасности.
Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае ожидается жаркая погода в ближайшие дни.