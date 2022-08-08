В Ростовской области ожидается жара до +42 °С с 9 августа

В Ростовской области ожидается сильная жара с 9 по 11 августа.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

Температура воздуха может достигать +42 °С.

Жителей призвали отказаться от длительного пребывания на солнце, а также внимательно соблюдать меры пожарной безопасности.

Тем временем в Тульской области объявили метеопредупреждение в связи с высокой степенью пожароопасности, передаёт Тульская служба новостей со ссылкой на региональное МЧС.

По прогнозу, с 8 по 12 августа в регионе ожидается четвёртый класс пожарной опасности.

Ранее сообщалось, что в Ставропольском крае ожидается жаркая погода в ближайшие дни.