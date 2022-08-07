В Ставропольском крае ожидается жара до +37 °С

В Ставропольском крае ожидается жаркая погода в ближайшие дни.

Об этом сообщает newstracker.ru со ссылкой на Гидрометцентр.

В понедельник, 8 августа, в регионе прогнозируют +30...+35 °С, без дождей.

Ветер восточный, умеренный, 5 — 10 м/с, порывы до 14 м/с.

Во вторник, 9 августа, дождей также не ожидается. Температура воздуха составит +32...+37 °С.

Ранее климатолог, заслуженный деятель науки России, доктор физико-математических наук, профессор, член-корреспондент РАН Сергей Семёнов, научный руководитель Института глобального климата и экологии, высказался в беседе с URA.RU о возможных последствиях глобального изменения климата.